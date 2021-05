Tokyo 2020: Shura Kitata remporte la course de sélection éthiopienne pour le marathon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Shura Kitata, vainqueur du marathon de Londres en octobre dernier, a remporté samedi 1er mai la course de sélection éthiopienne pour le marathon des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-9 août), à laquelle la légende Kenenisa Bekele n'a pas pris part. Sur un parcours de 35 km autour de Sebeta, à une dizaine de kilomètres de la capitale Addis Abeba, Kitata a devancé le champion du monde Lelisa Desisa de 20 secondes en 1h45 :55 et Sisay Lemma -3e à Londres en 2020- de 23 secondes, a annoncé la fédération éthiopienne sur ses réseaux sociaux. Tigist Girma (1h49:23) a remporté la course féminine devant Birhane Dibaba (à 22 sec) et Rosa Dereje Bekele (à 53 sec).