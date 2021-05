Cyclisme: victoire finale de Geraint Thomas sur le Tour de Romandie

Le Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadier) a remporté dimanche 2 mai le Tour de Romandie à l'issue de la dernière étape, un contre-la-montre disputé à Fribourg et remporté par le Français Rémi Cavagna (Deceuninck). Geraint Thomas devance au classement général l'Australien Richie Porte, son partenaire chez Ineos, de 28 secondes et l'Italien Fausto Masnada (Deceuninck) de 38 secondes. Leader avant cette ultime étape, le Canadien Michael Woods (Israël Start-Up Nation), qui s'était imposé samedi dans l'étape reine à Thyon et dans des conditions météorologiques très difficiles, termine 5e au classement général. Geraint Thomas succède au Slovène Primoz Roglic, vainqueur en 2019. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.