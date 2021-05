Cyclisme: victoire finale de Nairo Quintana sur le Tour des Asturies

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea) a remporté dimanche 2 mai le Tour des Asturies à l'issue de la dernière étape disputée sur 125,3 km entre Cangas del Narcea et l'Alto del Naranco et gagnée par le Français Pierre Latour (Total-Direct Energy). Leader depuis sa victoire vendredi dans la 1re étape, son premier succès de la saison, Quintana, lauréat du Giro en 2014 et de la Vuelta en 2016, a pris la 5e place dimanche, à 35 secondes de Latour qui s'est imposé en solitaire devant l'autre Colombien Alejandro Osorio (Caja Rural). Le Colombien qui remporte pour la deuxième fois le Tour des Asturies succède au palmarès de l’Équatorien Richard Carapaz, vainqueur en 2019. En 2020, l'épreuve ne s'est pas disputée en raison du Covid-19. Pierre Latour dont la dernière victoire remontait à 2018, termine à la troisième place au classement général.