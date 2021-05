Le Colombien Brayan Sanchez lance le Tour du Rwanda

Le coureur colombien Brayan Sanchez (Team Medellin) a remporté la 1ère étape à Rwamagana, le 2 mai 2021. © Tour du Rwanda

Course phare du continent africain avec la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, qui n’a pas eu lieu en janvier dernier pour cause de pandémie de coronavirus, le Tour du Rwanda s’est élancé ce dimanche 2 mai pour huit jours de course. Le Colombien Brayan Sanchez a ouvert le bal.