Ligue 1: Montpellier tourne la page Der Zakarian

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Laurent Nicollin a choisi de ne pas reconduire le contrat de son entraîneur Michel Der Zakarian, qui quittera donc le club en juin après quatre saisons, et tourne ainsi la première page de son mandat de jeune président. Pendant quatre ans, Nicollin, qui a succédé à son père et emblématique fondateur de la Paillade, décédé en juin 2017, et Der Zakarian (58 ans) ont mené en bonne communion le club héraultais. Alors que le MHSC était à la recherche d'un second souffle depuis le départ de René Girard en 2013 et la fin d'une épopée glorieuse marquée par le titre de champion de France (2012), Der Zakarian a toujours conduit son équipe dans la première partie de tableau (10e, puis 6e et 8e).