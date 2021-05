Athlétisme: Afrique du Sud et Kenya médaillés aux Mondiaux de relais

L’Afrique du Sud a décroché la médaille d’or sur 4x100 mètres masculin aux Championnats du monde de relais, en athlétisme, ce 2 mai 2021 en Pologne. Les Kényans, eux, ont pris l’argent sur 4x200 mètres et ont aussi fini deuxièmes de l’épreuve mixte 2x2x400 mètres ainsi que troisièmes du relais de haies navettes mixte. À noter que cette édition 2021 était privée des plus grandes nations de la discipline, comme les États-Unis et la Jamaïque.