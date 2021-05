Ligue des champions: Manchester City en finale en glaçant le PSG

Manchester City s’est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de football de son histoire, ce 4 mai 2021, en battant le Paris Saint-Germain 2-0 en demi-finale retour (2-1 à l’aller). Le club anglais affrontera le vainqueur de Chelsea-Real Madrid, le 29 mai à Istanbul.

Le Paris Saint-Germain (PSG) ne disputera pas la finale de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Le club français a été éliminé par Manchester City en demi-finale de la coupe d’Europe, ce 4 mai 2021 dans le Nord de l’Angleterre. Le PSG s’est incliné 2-0 sur la pelouse des Citizens, recouverte de grêle. À l’aller, les parisiens avaient déjà perdu 2-1.

Cette fois, ils ont surtout été victimes du réalisme glaçant de leurs adversaires. Illustration à la 11e minute lorsque, sur une frappe contrée du milieu de terrain Kevin De Bruyne, l’ailier Riyad Mahrez jaillit sur la droite et trompe le portier Keylor Navas d’un tir croisé : 1-0.

Les visiteurs enchaînent ensuite les occasions de but franches. À la 17e minute, sur un corner venu de la gauche, le défenseur Marquinhos saute plus haut que tout le monde et reprend le ballon de la tête, mais la balle heurte la transversale. À la 19e, l’ailier Angel Di Maria la subtilise dans les pieds de Bernardo Silva à l’entrée de la surface adverse et essaie de la loger au fond d’une cage désertée par le portier adverse, Ederson. Mais l’Argentin manque le cadre de peu.

Le PSG craque

Les champions de France en titre abordent la deuxième période sur le fil du rasoir. Ils doivent marquer deux fois, au moins, pour pouvoir rêver à une qualification. Mais ils s’exposent ainsi à des contre-attaques. Une situation qui fait les affaires de Manchester City et de Phil Foden. Le virevoltant ailier force Keylor Navas à la parade (54e).

À l’autre bout du terrain, le Brésilien Neymar (55e) et Ander Herrera (61e) se montrent certes menaçants. Mais les Parisiens reprennent un coup de froid, signé Mahrez. À la 63e minute, l’Algérien double la mise à bout portant, sur un service de Foden : 2-0.

Frustré, Di Maria est exclu pour un mauvais geste envers le Brésilien Fernandinho (69e). Réduits à 10 contre 11, les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont plus grand-chose à espérer face à ceux de Pep Guardiola.

Foden rate de peu le 3-0 (tir sur le poteau à la 77e et parade de Navas à la 80e). Les Citizens disputeront la première finale de Ligue des champions de leur histoire, le 29 mai à Istanbul, face au vainqueur de Chelsea-Real Madrid (1-1 à l’aller).

