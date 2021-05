Tour du Rwanda: et encore une pour le Français Alan Boileau!

Déjà vainqueur lundi, Alan Boileau (B&B Hotels p/b KTM), 21 ans, a remporté ce mardi 4 mai la troisième étape du Tour du Rwanda à Gicumbi au terme des 173 kilomètres. Le jeune professionnel a devancé sur la ligne Carlos Quintero (Terrenganu Cycling Team) et James Piccoli (Israël Start Up Nation). Au classement général, le Colombien Brayan Sanchez reprend les commandes, et le Français Quentin Pacher (B&B Hotels By KTM) est 3ème.