Premier League: battu par Chelsea, Manchester City devra attendre pour être sacré champion

Manchester City a raté le coche ce samedi 8 mai lors de la 35e journée face à Chelsea. Lors de cette répétition générale avant la finale de la Ligue des champions, Manchester City a perdu (2-1). Les Citizens pouvaient être sacrés champions d’Angleterre en cas de victoire. Ils devront attendre.

Quarante minutes avec pas grand-chose à se mettre sous la dent et ensuite le match s’emballe. La première période entre Manchester City et Chelsea, répétition générale de la prochaine finale de la Ligue des champions (le 29 mai à Istanbul), s’est achevée avec un but du plat du pied gauche de Raheem Sterling à la 44e minute et un penalty raté de Agüero (45e+3) qui a complètement loupé sa panenka stoppé par l’international sénégalais Edouard Mendy. De quoi mettre en colère le coach Pep Guardiola et la pression sur les Citizens qui avaient la possibilité de prendre un peu de large face aux Blues avant la pause.

Chelsea gâche la fête

Car avec une victoire, en plus de se donner de la confiance, Manchester City pouvait devenir officiellement dès ce 8 mai champions d'Angleterre pour son troisième titre en quatre saisons. Seul Liverpool est parvenu à supplanter l'armada mancunienne la saison passée. « On peut commencer à penser (au titre) et à mettre (le champagne) au frais, oui », s’était enthousiasmé Pep Guardiola, après la victoire des siens contre Crystal Palace (2-0), le 1er mai dernier. On attendait donc la confirmation de l’avantage au score lors de la seconde période de la part de City, sans Kevin De Bruyne. Guardiola avait opéré neuf changements par rapport à la demi-finale retour face au PSG.

Finalement, à la 63e minute, Chelsea se relance grâce à l’international marocain Hakim Ziyech qui avait déjà trouvé le cadre à la 52e minute. En fin de rencontre, Manchester City est encore en difficulté avec un but de Callum Hudson-Odoi finalement refusé pour hors-jeu (81e). Peu avant le coup de sifflet final, Chelsea enfonce le clou avec un but de Marcos Alonso (90e + 3) sur une passe décisive délivrée par Timo Werner. L'équipe B de City, qui n'a pas été à la hauteur en seconde période, a de quoi regretter le penalty raté par l'attaquant argentin à l'Etihad Stadium.

City attendra pour sabrer le champagne alors que les Blues de Thomas Tuchel repartent avec un peu plus d’assurance en vue de la finale de la C1 et prennent trois points qui vont compter pour la course aux places européennes. « C’est une victoire énorme. La seconde période a été une réaction exceptionnelle de mon équipe », a commenté Thomas Tuchel sur RMC Sport.

