Premier League: Manchester United fait attendre City pour le titre en gagnant à Aston Villa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Manchester United a encore remis à plus tard le sacre de City en allant l'emporter 3 à 1 à Aston Villa, après avoir été mené, dimanche 9 mai lors de la 35e journée, au lendemain de la défaite du leader contre Chelsea (2-1). Manchester United porte sa série d'invincibilité à l'extérieur en championnat à 25 matches, deux de moins seulement que le record absolu des « Invincibles d'Arsenal », entre avril 2003 et septembre 2004. Mais Manchester United, qui n'a plus qu'un match en déplacement cette saison, à Wolverhampton pour la dernière journée, devra attendre le prochain exercice pour espérer l'égaler ou le dépasser. Cette victoire permet surtout à United de reprendre six points d'avance sur Chelsea qui s'était emparé de la troisième place après son victoire in extremis à l'Etihad samedi (2-1).