Tokyo 2020: L'Australie commence à vacciner ses sportifs

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Australie a commencé à vacciner lundi 10 mai contre le Covid-19 ses athlètes appelés à participer dans deux mois aux Jeux olympiques de Tokyo. La championne de natation Cate Campbell, qui participera à ses quatrièmes olympiades (deux médailles d'or, une d'argent, deux de bronze) au Japon, a été parmi les premières à se porter volontaire. « Nous allons nous retrouver dans une situation assez inédite à Tokyo, alors le fait d'avoir ce petit pansement enlève à tout le monde un énorme poids », a-t-elle déclaré à la presse après avoir été vaccinée à Brisbane, au sein de l'Académie des sports du Queensland. Quelque 2 000 athlètes et personnes les accompagnant doivent participer aux Jeux Olympiques et paralympiques, et les autorités ont prévu que l'immense majorité sera vaccinée.