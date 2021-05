Tour d’Italie: L'Américain Joe Dombrowski remporte la 4e étape

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Américain Joe Dombrowski (UAE) a remporté la 4e étape du Tour d'Italie cycliste, mardi 11 mai, à Sestola, devant l'Italien Alessandro de Marchi (Israël SN), nouveau maillot rose de la course. Sous la pluie, le petit groupe des favoris, avec le Colombien Egan Bernal, a terminé cette étape de moyenne montagne à plus d'une minute et demie.