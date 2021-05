Foot/Portugal: le Sporting sacré champion après 19 ans d'attente

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Sporting a remporté le 19e titre de champion du Portugal de son histoire, qu'il attendait depuis 2002, en s'imposant mardi 11 mai face à Boavista (1-0) dans son stade José-Alvalade de Lisbonne, déclenchant des scènes de liesse dans les rues de la ville après un match disputé à huis clos. « Félicitations les champions ! », a réagi le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, le plus célèbre joueur issu des écoles du Sporting, en publiant sur Instagram un cliché de l'équipe à rayures vertes et blanches. Avec ce titre en championnat, le Sporting met fin à l'hégémonie de ses rivaux, le Benfica Lisbonne et le FC Porto, qui s'étaient partagés toutes les éditions depuis 2003. C'est le deuxième titre du Sporting cette saison après la Coupe de la Ligue, gagnée fin janvier face à Braga (1-0).