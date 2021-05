Tour d'Italie 2021: le Suisse Gino Mäder enlève la 6e étape

Le Suisse Gino Mäder, vainqueur de la 6e étape du Tour de France 2021, le 13 mai 2021. AP - Massimo Paolone

À 24 ans, le Suisse Gino Mäder a signé la première victoire majeure de sa carrière ce jeudi 13 mai. Le cycliste de Bahrain Victorious s'est imposé en solitaire sur la 6e étape du Tour d'Italie 2021 entre les Grottes de Frasassi et San Giacomo devant le Colombien Egan Bernal et l'Irlandais Dan Martin, arrivés 12 secondes après lui. Au classement général, le maillot rose est désormais sur le dos du Hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ), qui devance le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) et le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers).