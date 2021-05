Bundesliga: la machine Robert Lewandowski égale l'icône Gerd Müller

Insatiable buteur, le Polonais Robert Lewandowski a inscrit, samedi 15 mai, son 40e but de la saison en Bundesliga avec le Bayern Munich lors du match joué à Fribourg (2-2). L'attaquant a ainsi égalé le record établi il y a 49 ans par un autre illustre Bavarois et chasseur de buts, Gerd Müller.

Publicité Lire la suite

Voilà bientôt sept ans que Robert Lewandowski a revêtu la tunique du Bayern Munich, après avoir fait trembler les défenses d'Allemagne et d'Europe sous les couleurs du Borussia Dortmund (2010-2014). Et presque rien n'a changé : le Polonais continue d'affoler les compteurs. Ou plutôt si, quelque chose a changé : comme le bon vin, l'attaquant semble encore plus fort aujourd'hui, à 32 ans, qu'auparavant.

Beaucoup pensaient le record de buts sur une saison de Bundesliga impossible à égaler ou à dépasser. En 1971-1972, Gerd Müller en avaient inscrit la bagatelle de 40 en l'espace de 34 matches. Depuis cette époque, l'homme qui s'en était le plus rapproché était... Robert Lewandowski, avec 34 réalisations en 2019-2020. Le buteur a finalement réussi à rejoindre son aîné, samedi 15 mai 2021.

Un exploit accompli en seulement 28 apparitions

Le Polonais a été aligné sur le terrain de Fribourg, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de la saison en Bundesliga. Et, à la 26e minute, le numéro 9 des champions d'Allemagne n'a pas tremblé pour marquer sur penalty son 40e but de la saison (score final 2-2). Ses chiffres sont fous : un quadruplé, quatre triplés, seulement quatre matches où il est resté muet... Robert Lewandowski tient une moyenne impressionnante de 1,42 but par match cette saison en championnat.

Et pourtant, le recordman de sélections et de buts avec la Pologne (118 capes, 66 buts) a manqué cinq matches et a été absent pendant quasiment tout le mois d'avril sur blessure. Il a d'ailleurs cruellement manqué au Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG. Au niveau domestique, Lewandowski a été létal comme jamais, avec ces 40 buts inscrits en 28 matches. En moyenne, il trouve le chemin des filets toutes les 59 minutes.

Müller, en fin de vie, demeure incontournable

Sitôt son penalty transformé à Fribourg, le nouveau co-recordman de buts sur une saison de Bundesliga n'a pas manqué de rendre hommage au « Bomber » Müller. Les mots « 4ever Gerd » (« Gerd pour toujours ») étaient inscrits sur un t-shirt qu'il portait sous son maillot. Certes, Robert Lewandowski compte parmi les meilleurs attaquants du monde depuis plusieurs années ; Karl-Heinz Rummenigge, autre fameux buteur et actuel président du Bayern, l'a d'ailleurs plusieurs fois décrit comme « le meilleur avant-centre du monde ». Mais en Allemagne et à Munich, Gerd Müller est une légende.

À 75 ans, ce dernier est en fin de vie. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il vit dans un établissement spécialisé. « Gerd s'endort doucement. Il est presque 24 heures sur 24 au lit. Il n'a plus que de rares moments d'éveil », confiait son épouse Uschi au journal Bild en novembre dernier. Il y a quelques jours, alors que Robert Lewandowski venait d'inscrire ses 37e, 38e et 39e buts contre le Borussia Mönchengladbach, Uschi Müller confiait qu'elle « préfèrerait que Gerd garde son record ». Mais elle avait aussi ajouté que son mari « ne connaît pas la jalousie » et qu'il serait « le premier à féliciter » Robert Lewandowski.

Müller devra peut-être bien céder pour de bon ce record au Polonais. Il reste un match à Lewandowski, le 22 mai à domicile contre Augsburg, pour devenir l'unique meilleur buteur de Bundesliga sur une seule saison.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne