Tour d'Italie: la 8e étape pour le Français Victor Lafay

Le cycliste français Victor Lafay s'imposant en solitaire sur la 8e étape du Tour d'Italie, le 15 mai 2021. REUTERS - JENNIFER LORENZINI

Victor Lafay a remporté en solitaire la 8e étape du Giro 2021 samedi 15 mai, entre Foggia et Guardia Sanframondi. Le Français de l'équipe Cofidis s'est échappé à trois kilomètres de l'arrivée et l'a emporté devant l'Italien Francesco Gavazzi et l'Allemand Nikias Arndt. C'est la première victoire d'étape du Lyonnais sur un Grand Tour. Il succède à Arnaud Démare, qui avait enlevé quatre étapes sur le Tour d'Italie 2020. Au classement général, le Hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ) conserve le maillot rose.