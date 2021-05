NBA: vive émotion pour l'intronisation de Kobe Bryant au Hall of Fame

Michael Jordan et Vanessa Bryant lors de l'intronisation de Kobe Bryant au Hall of Fame de la NBA, le 15 mai 2021.

Kobe Bryant, le basketteur de légende des Los Angeles Lakers, a été intronisé au Hall of Fame (Temple de la Renommée) de la NBA samedi 15 mai. Décédé dans un accident d'hélicoptère début 2020, le « Black Mamba » a été dignement représenté par sa veuve, Vanessa Bryant, et son idole de toujours, Michael Jordan.

Dans la galaxie du basketball, le Hall of Fame de la NBA est incontournable. C'est le Panthéon de la balle orange en Amérique du Nord, là où seuls ses plus grands et brillants représentants peuvent entrés. Au regard de son parcours, il ne faisait aucun doute que Kobe Bryant y serait. Passionné adepte des bons mots, l'ailier aurait dû y prononcer un discours à sa hauteur.

La tragédie du 26 janvier 2020 en a décidé autrement. Ce jour-là, l'hélicoptère qui transportait Kobe Bryant (41 ans), sa fille Gianna (13 ans), ainsi que sept autres personnes, s'est écrasé près de Calabasas en Californie, tuant tous ses occupants. Ainsi disparu prématurément l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, laissant des millions de fans et tout un clan familial orphelin.

« Il vous a prouvé que vous aviez tort »

À cause de la pandémie de Covid-19, la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame de 2020 a dû être reportée à ce samedi 15 mai 2021 à Uncasville, dans le Connecticut. Ont été intronisés trois joueurs retraités des parquets en 2016 : Tim Duncan, quintuple champion NBA avec les San Antonio Spurs, Kevin Garnett, géant des Minnesota Timberwolves et des Boston Celtics (une bague de champion avec ces derniers), et donc Kobe Bryant, quintuple champion NBA et double champion olympique.

L'ailier mythique des Los Angeles Lakers n'étant plus de ce monde, Vanessa Bryant, sa veuve, l'a représenté. Vêtue de pourpre, l'une des couleurs des Lakers, elle était accompagné de Michael Jordan, l'idole de feu Kobe Bryant. « Sa Majesté » est restée silencieuse, comme prévu. Seule Vanessa Bryant a pris la parole.

Digne et solide malgré l'émotion palpable, l'épouse de celui que l'on surnommait « Black Mamba » a livré un discours mémorable. Elle a parlé du Kobe qu'elle a connu : l'époux, le père de famille, le champion insatiable, le sportif attentif aux fans... Vanessa Bryant l'a dépeint au ciel, certaine qu' « il se marre » en la regardant sur cette scène pour faire son éloge.

Elle a aussi évoqué la soif de victoire de son mari, et l'adversité à laquelle il a été confronté tout au long de sa carrière longue de 20 ans en NBA : « Il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Il les remercierait tous pour l’avoir motivé à être ici. Après tout, il vous a prouvé que vous aviez tort. »

« Tu es un vrai champion. Tu fais partie des plus grands. Kobe. Bean. Bryant. »

Droit aux côtés de Vanessa Bryant, Michael Jordan n'a pu retenir une larme quand celle-ci s'est tournée vers lui pour le remercier de sa présence et redire à quel point Kobe Bryant l'avait érigé en modèle. Dans l'assistance, des « Kobe ! Kobe ! Kobe ! Kobe ! » ont plusieurs fois retenti.

Plus tôt dans la soirée, Kevin Garnett a lui aussi salué celui qui fut l'un de ses plus féroces adversaires, rivalité Lakers-Celtics oblige, ainsi que Tim Duncan. « Nos batailles étaient épiques. Je les attendais. C'est un honneur d'être au Hall of Fame avec vous. Félicitations Vanessa, je vous aime tous. »

Sous les yeux de ses enfants Natalia (18 ans), Bianca (4 ans) et Capri (bientôt 2 ans), Vanessa Bryant a longuement remercié celui qui portait les numéros 8 et 24 chez les Angelinos : « Merci d’avoir été le meilleur mari et le meilleur père possible. (...) Félicitations, chéri. Tout ton travail et tes sacrifices ont porté leurs fruits. (...) Tu as réussi. Tu es au Hall of Fame maintenant. Tu es un vrai champion. Tu n'es pas seulement un MVP (meilleur joueur de la saison, ndlr). Tu fais partie des plus grands. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime pour toujours et à jamais. »

Pour conclure cette soirée émouvante, Vanessa Bryant a simplement prononcé : « Kobe. Bean. Bryant. » Le nom complet d'un géant parti trop tôt mais toujours plus gravé dans la légende du basket.

