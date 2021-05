Premier League: le gardien Alisson Becker marque un but capital pour Liverpool

Le gardien brésilien de Liverpool Alisson Becker (au centre) célèbre le but de la victoire qu'il a marqué contre West Bromwich Albion, le 16 mai 2021. Pool via REUTERS - LAURENCE GRIFFITHS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Énorme exploit réalisé par Alisson Becker, dimanche 16 mai, durant le match de la 36e journée de Premier League entre West Bromwich Albion et Liverpool. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 dans le temps additionnel. Ce résultat était très néfaste pour les Reds, qui occupent la 5e place au classement et rêvent encore d'accrocher la 4e, dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Sur un ultime corner, Alisson Becker est ainsi monté dans la surface de réparation de West Brom, dans une ultime tentative pour arracher la décision. Et le Brésilien a réussi à reprendre de la tête le corner frappé par Trent Alexander-Arnold et a marqué le but de la victoire à la 90+5e minute (2-1). Grâce à ce succès incroyable, Liverpool reste 5e mais compte 63 points, soit un de moins que le 4e, Chelsea, à deux journées de la fin de la saison. Alisson Becker, lui, est le premier gardien de l'histoire de Liverpool a marqué un but. Cela faisait huit ans qu'aucun gardien n'avait marqué en Premier League.