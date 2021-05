Tour d'Italie: Egan Bernal remporte la 9e étape et prend la tête du classement général

Le Colombien Egan Bernal a remporté la 9e étape du Tour d'Italie, le 16 mai 2021. AP - Gian Mattia D'Alberto

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a réalisé coup double dimanche 16 mai en remportant la 9e étape du Tour d'Italie entre Castel di Sangro et Campo Felice. Le vainqueur du Tour de France 2019 a distancé ses adversaires dans les derniers kilomètres de cette première étape de montagne et l'a emporté devant l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech). Avec cette victoire d'étape, Egan Bernal s'empare aussi du maillot rose avec 15 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) et 21 secondes d'avance sur le Russe Aleksandr Vlasov.