Euro 2021: Didier Deschamps déconfine Karim Benzema

Contre toute attente, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a convoqué ce mardi 18 mai le Madrilène Karim Benzema, son attaquant fétiche du Mondial 2014, banni depuis cinq ans et demi.

Ce mardi 18 mai 2021 fera date dans l’histoire des Bleus. En effet, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé en début de soirée sur TF1 et M6 le nom de Karim Benzema dans sa liste pour l’Euro. « On s'est vus, on a discuté longuement, j'ai pris ma décision et je ne commenterai pas cette discussion », a déclaré un Didier Deschamps visiblement soulagé. La fin du désamour entre l’équipe de France et le joueur du Real Madrid.

Un très long purgatoire

Cinq ans et demi après sa 81e et dernière sélection, l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais renoue avec les Bleus de Deschamps. L’histoire avait été mise entre parenthèses depuis l'irruption de l'affaire de la « sextape » de Mathieu Valbuena fin 2015.

Ces dernières 24 heures, les rumeurs avaient enflé quand le quotidien Le Parisien et la radio Europe 1 annonçaient que Benzema « devrait figurer » dans la liste de Deschamps. Sa convocation fait l'effet d'un coup de tonnerre sur la planète football : le « cas » de Benzema, 33 ans, n'était plus un sujet depuis de longs mois, car Deschamps refusait systématiquement d’évoquer le joueur aux 27 buts en Bleu lors de ses conférences de presse. Mais Deschamps n'avait jamais, non plus, officiellement exclu l'hypothèse d'un retour de son attaquant fétiche du Mondial 2014, malgré les propos du Madrilène au fil de ses cinq ans de disgrâce.

Depuis 2016, on pensait le lien entre Deschamps et Benzema complètement rompu suite aux déclarations du joueur à l’adresse du sélectionneur. Le sélectionneur n’avait pas digéré les propos du Madrilène déclarant que Deschamps avait « cédé sous la pression d’une partie raciste de la France » au moment de sa non-sélection à l’Euro 2016 en France.

Benzema, 33 ans, au sommet de son art

Le meilleur attaquant français de la saison (29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et le coach se sont visiblement réconciliés pour la bonne cause. La France va retrouver celui qui s’est offert quatre Ligues des champions et trois titres dans le Championnat espagnol avec le Real. Karim Benzema a été nommé dimanche dernier meilleur joueur français évoluant dans un championnat étranger dans le cadre des trophées UNFP, comme en 2019. Il a devancé Hugo Lloris, N’Golo Kanté, Ousmane Dembélé.

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a eu des rapports compliqués avec certains joueurs comme Ben Arfa, Gignac, ou Rabiot. Mais jamais Deschamps n’a fermé la porte et ils sont tous revenus. « Je n’aime pas prendre des positions radicales », avait alors justifié le sélectionneur au moment de commenter le rappel de l’ancien parisien Adrien Rabiot, qui avait refusé de figurer sur la liste des réservistes au Mondial 2018 en Russie. La France va donc pouvoir profiter du duo entre Karim Benzema et Kilian Mbappé pour aller chercher le doublé Mondial/Euro comme en 1998 et 2000.

