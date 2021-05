Athlétisme: l'Ougandais Kiplimo s'affirme sur 10 000 mètres

À un peu plus de deux mois des JO de Tokyo, l'Ougandais Jacob Kiplimo s'est affirmé comme un sérieux candidat pour le titre olympique sur 10 000 m en devenant le 7e performeur de l'histoire (26 min 33 sec 93), mercredi 19 mai à Ostrava République tchèque. À 20 ans, celui qui s'était révélé en 2020 en décrochant le titre mondial du semi-marathon, reste encore loin du record du monde de son compatriote Joshua Cheptegei (26 min 11 sec 00), qui sera le grandissime favori des Jeux. Mais sa progression phénoménale a de quoi impressionner. L'Ougandais a ainsi pulvérisé son record personnel de près d'une minute (27 min 26 sec 68) et survolé la course qu'il a bouclée en solitaire.