Jeux paralympiques: François Pervis et Raphaël Beaugillet, la pêche à la médaille d'or à Tokyo

Amoureux inconditionnel du Japon, François Pervis n’aurait pour rien au monde manqué le rendez-vous olympique cet été à Tokyo. Non retenu dans l’équipe de France des valides, François Pervis offre son expérience de la piste, en tandem, avec Raphaël Beaugillet, coureur malvoyant.

Publicité Lire la suite

Discours fluide, visage jovial. Dans le vélodrome de Roubaix, au Nord de la France, François Pervis raconte son parcours. Assis, juste à côté, son acolyte Raphaël Beaugillet écoute religieusement. Il faut dire que l’histoire n’est pas banale. Voilà un septuple champion du monde de cyclisme sur piste, aux jambes aussi solides qu’un tronc d’arbre, qui se met au service d’un malvoyant qui rêve lui aussi d’or.

Non sélectionné en équipe de France pour les prochains Jeux olympiques, François Pervis, 36 ans, a pris le pari de partir au Japon pour les Jeux paralympiques. Sortez-le par la porte, il entre par la fenêtre. Amour du défi, amour du Japon et amour du partage, tous les ingrédients sont rassemblés pour que les Jeux paralympiques lui permettent de refermer fièrement le livre d’une carrière d’athlète de haut niveau bien remplie. L’histoire et la métamorphose de François Pervis ont de quoi en étonner plus d’un, à commencer par son binôme Raphaël Beaugillet. Garçon discret, François Pervis est désormais un homme qui affirme ses choix avec conviction.

François Pervis en tandem avec Raphaël Beaugillet, coureur malvoyant. © Patrick Pichon / FFC

Se faire confiance pour réussir

Car si François Pervis a connu les doutes, cette période est loin derrière, mais elle a en quelque sorte forgé son destin, sinon son caractère. « En nous sommeille un champion et il faut se faire confiance pour le réveiller et optimiser ses chances de réussite », expose-t-il à la façon d'un maître d'armes.

En 2012 alors qu’il est persuadé qu’il sera présent aux Jeux de Londres, la fédération l’écarte. « Ma non sélection aux JO m’a donné un coup de pied aux fesses. On ne me faisait pas confiance ! Cela m’avait choqué », s’irrite François Pervis. Comment se relever d’un tel échec quand on pense que le sport de haut niveau est parfois « un monde de requins » ?

« Je suis allé au Japon deux semaines après la fin des Jeux de Londres et j’ai trouvé un pays meurtri par la catastrophe de Fukushima, raconte François Pervis. Cela m’a fait relativiser. J’ai retrouvé du plaisir après dix années au plus haut niveau sans obtenir de titre. J’ai arrêté de me prendre la tête, j’ai démystifié l’importance d’un championnat du monde ». Le déclic est là. En 2013 dans l'épreuve du kilomètre lors des Mondiaux à Minsk, il remporte enfin l'or. La délivrance. L’année suivante, il s’empare de trois titres à Cali en Colombie. Il entre dans l’histoire du cyclisme sur piste par la grande porte. Terminé les places d’honneur, le champion sort enfin de sa chrysalide.

Sans le Japon, sans sa non-sélection aux Jeux de 2012, l’histoire aurait certainement été « différente ». Aujourd’hui, François Pervis a même un fan club dans ce pays insulaire de l'Asie et sa fille porte un prénom japonais.

Japonais dans l'âme

Pendant six ans, François Pervis a vécu plusieurs mois au Japon pour participer aux courses de keirin au Pays du soleil levant. Le keirin, un spectacle mécanique, inspiré par les courses hippiques, y est né en 1948 où il a gagné en popularité comme sport ouvert à pari. Afin d’éviter la corruption, les cyclistes sont parqués au sein du vélodrome durant tout le déroulement de l’événement, plusieurs jours de suite. « C’était mon école de la débrouillardise », revendique-t-il avec fierté.

La Fédération française de handisport qui cherchait l'oiseau rare, a sollicité François Pervis et il a dit : « banco ». Depuis plus d’une année, les deux hommes tournent en rond comme deux lions en cage pour aller chercher le Graal au pays du Mont Fuji.

« L’arrivée de François m’a mis la pression, mais c’est positif. Il a apporté son professionnalisme et l’objectif c’est une médaille. La chance pour nous, c’est le report des Paralympiques d’une année », reconnaît Raphaël Beaugillet, 31 ans, qui est arrivé au cyclisme il y a dix ans au moment où il commençait à perdre la vue suite à une maladie génétique à l’approche de la vingtaine. « Je jouais au foot et je voulais faire du vélo pour voir autre chose, sans mauvais jeu de mots », ricane Raphaël Beaugillet.

François Pervis et Raphaël Beaugillet à l'entraînement. © Patrick Pichon / FFC

Pêche à la médaille et pêche à la carpe

Aujourd’hui, les deux hommes doivent pédaler en même temps. « On travaille notre coordination sur chaque sprint. Parfois on a du mal à être en symbiose, mais c’est normal », justifie François Pervis. « Je dois m’adapter, et on progresse. L’épreuve dure moins d’une minute et je dois fermer les yeux (sic). C’est lui qui a la conduite. Je ne réfléchis pas par rapport au danger, même si parfois le vélo part dans tous les sens », poursuit Raphaël Beaugillet.

Le tandem est nouveau pour Pervis et il doit réapprendre autre chose. « Je suis un homme de défis, j’aime les choses atypiques. Et c’est gratifiant d’offrir 21 années d’expérience à Raphaël. J’adore ça », conclut le pistard, recordman du monde du kilomètre chez les valides depuis 2013.

Raphaël Beaugillet, qui a eu du mal à dénicher un co-équipier pour Tokyo, ne pouvait pas espérer meilleur poisson-pilote. Passionnés tous les deux par la pêche à la carpe, les voilà pour le moment pris au jeu de la pêche à la médaille d’or sur un anneau en bois.

C’est promis, ils iront pêcher ensemble dans un étang après Tokyo, leur médaille autour du cou.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne