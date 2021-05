Le président du CIO à Tokyo le 12 juillet, moins de deux semaines avant les JO

Le président du Comité international olympique (CIO) arrivera à Tokyo le 12 juillet pour les dernières opérations de coordination des JO, après avoir reporté une visite prévue cette semaine en raison de l'état d'urgence sanitaire au Japon, a annoncé un responsable olympique. Dans une lettre adressée ce mercredi 20 mai aux parties concernées par l'organisation, John Coates, vice-président du CIO, a confirmé la détermination du mouvement olympique d'organiser des Jeux « sûrs et sécurisés » à partir du 23 juillet à Tokyo, en dépit des craintes d'une partie de la population japonaise à cause du Covid-19. À un peu plus de deux mois de l'ouverture des JO qui avaient été reportés d'un an en 2020 à cause de la pandémie, Tokyo et d'autres départements japonais restent soumis à un état d'urgence sanitaire. La plupart des Japonais souhaitent un nouveau report ou l'annulation des Jeux olympiques, selon des sondages.