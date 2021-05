Trois matches amicaux pour le Togo

À l'occasion d'un stage en Turquie en juin prochain, le Togo, non qualifié pour la prochaine CAN, jouera trois rencontres amicales. Les Éperviers feront face au Niger le 2 juin, à la Guinée le 5 et à la Gambie le 8. Le stage se fera sous la direction du technicien local Jonas Kokou Komla à Antalya.