Football: Robert Lewandowski inscrit un 41e but et bat le record de Gerd Müller

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a battu le record du nombre de buts inscrits lors d'une saison de Bundesliga, le 22 mai 2021. Pool via REUTERS - CHRISTOF STACHE

22 mai 2021

Une semaine après avoir égalé le record de Gerd Müller et ses 40 buts inscrits lors de la saison 1971-1972, Robert Lewandowski est parvenu à le battre ce samedi 22 mai, face à Augsbourg, lors de la 34e journée de Bundesliga. L’attaquant polonais de 32 ans a marqué le cinquième et dernier but du Bayern Munich à la 90e minute et atteint la barre des 41 réalisations en une saison. Le club bavarois, déjà champion, s’est finalement imposé 5-2.