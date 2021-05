Football: la Juventus arrache sa qualification pour la Ligue des champions

La Juventus a décroché son billet pour la prochaine Ligue des champions à la dernière journée de Serie A, le 23 mai. REUTERS - ALBERTO LINGRIA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La « Vieille Dame », en quête de la quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des champions, n’avait pas son destin en main avant cette 38e et dernière journée de Serie A, ce dimanche 23 mai. Les Turinois devaient s’imposer à Bologne. Ils l’ont fait, et avec la manière (1-4), grâce à un doublé d’Alvaro Morata. Dans le même temps, il fallait que l’AC Milan ou Naples trébuchent juste devant. Les Milanais se sont imposés sur la pelouse de l’Atalanta (0-2), ce qui n’a pas été le cas des Napolitains, tenus en échec par le Hellas Vérone (1-1). À la dernière journée, la Juventus s’invite donc dans le top 4 et participera à la prochaine Ligue des champions en compagnie du champion l’Inter, le dauphin l’AC Milan et l’Atalanta troisième.