Football: Lille sacré champion de France devant le PSG et Monaco

Vainqueur à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-2), Lille est sacré champion de France pour la quatrième fois de son histoire. Le LOSC succède au PSG, deuxième malgré sa victoire à Brest (0-2). L’AS Monaco complète le podium et obtient son ticket pour la Ligue des champions.

Publicité Lire la suite

Ils n’ont pas vacillé. Les Lillois devaient s’imposer à Angers lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 pour être assurés d’être champions de France. Après le match nul face à Saint-Étienne, synonyme de dernier joker grillé, les « Dogues » ont retrouvé du mordant et croqué le SCO (1-2). Des buts de Jonathan David (10e) et Burak Yilmaz (45e) permettent à Lille d’inscrire son nom au palmarès de la Ligue 1 pour la quatrième fois et viennent mettre un terme à trois saisons d’hégémonie parisienne.

Yilmaz-Galtier : la recette du succès

Ils ponctuent surtout une saison palpitante durant laquelle le club du nord de la France aura été la plus belle attraction. D’abord par la qualité de son jeu fait de transitions très rapides offrant souvent des matches d’une grande intensité. Mais aussi grâce à des joueurs peu connus en France et qui ont fait leurs premiers pas en Ligue 1, comme le Canadien Jonathan David venu remplacer le Nigérian Victor Osimhen, prix Marc-Vivien Foé 2020 transféré à Naples l’été dernier.

L’attaquant de 21 ans a mis du temps avant de marquer son premier but (11e journée), synonyme de libération pour lui. Il a ensuite fait parler sa vitesse et son sens du but pour en inscrire treize et devenir le deuxième meilleur buteur du club derrière la révélation Burak Yilmaz.

À 35 ans, le capitaine de la Turquie découvrait pour la première fois un autre championnat européen que le sien. Bien lui en a pris.

Burak Yilmaz auteur du deuxième but de Lille à Angers, le 23 mai. REUTERS - STEPHANE MAHE

Son efficacité, sa rage et son abnégation ont ébloui une Ligue 1 qui ne le connaissait pas et guidé Lille vers ce premier titre de champion depuis 2011. L’ancien joueur de Galatasaray, impliqué dans 25% des buts de son équipe (16 buts, 5 passes décisives) malgré ses dix matches manqués, était l’une des pièces maitresses du dispositif de Christophe Galtier.

D'ailleurs, sans cet entraîneur, décrocher ce titre n’aurait sans doute pas été possible, tant il a su tirer la quintessence de son effectif. Le technicien français, qui a repris le club alors qu’il était relégable en décembre 2017 pourrait d’ailleurs quitter le Nord sur cette très belle note.

Christophe Galtier est le grand artisan de ce quatrième sacre lillois. REUTERS - STEPHANE MAHE

Monaco en Ligue des champions

Derrière Lille et le PSG, on retrouve Monaco qui pouvait rêver d’un sacre sur le fil dont on vous épargne les multiples conditions. L’ASM, tenu en échec à Lens (0-0) conserve sa petite avance sur Lyon, battu par Nice (2-3) et décroche le dernier billet pour la Ligue des champions.

Ce sésame vient récompenser une très belle deuxième partie de saison. Les Monégasques emmenés par leur duo d’attaquant Ben Yedder-Volland – 36 buts à eux deux – ont enchaîné les victoires pour asseoir leur place sur le podium : 16 succès sur les 21 derniers matches. Une série de champions qui permet à Monaco de retrouver la Ligue des champions quatre ans après sa dernière participation. L’occasion pour l’entraineur Niko Kovac de confirmer après une première saison réussie.

🔚 Fin de cette 38e journée !



Le @losclive champion, l'@AS_Monaco en @ChampionsLeague, le @FCNantes en Barrages... Tout savoir à la suite de cette J38 ➡️ https://t.co/LNOqsk4GgI pic.twitter.com/FfyOSujcTd — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 23, 2021

De son côté, l’OL 4e, devra se contenter de la Ligue Europa. Ce qui n’était pas l’objectif pour une équipe taillée pour le podium et qui devra se passer de Memphis Depay la saison prochaine. Le Néerlandais disputait contre Nice son dernier match avec les « Gones », après cinq saisons au club et 76 buts marqués.

Le FC Nantes barragiste

Avec la défaite de Brest face au Paris Saint-Germain, il suffisait d'un match nul aux « Canaris » pour quitter la zone rouge. Après quatre victoires de suite, les hommes d'Antoine Kombouaré se sont inclinés face à Montpellier (1-2) et restent 18e. Ils affronteront Toulouse, 3e de Ligue 2, en barrages. Ce sera quitte ou double pour l'octuple champion de France.

📊 Voici le classement final de la @Ligue1UberEats version 2020/2021 ! ✨



Un mot pour qualifier cette saison incroyable ? 🧐



📝➡️ https://t.co/kaipLXy4fv pic.twitter.com/iZdkXrBf13 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 23, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne