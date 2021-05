Judo: la Tunisie trône sur les championnats d’Afrique 2021 à Dakar

La Tunisie a remporté 14 médailles aux championnats d'Afrique de judo 2021. © Union africaine de judo

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe de Tunisie de judo a décroché 14 médailles, dont 5 en or aux championnats d’Afrique 2021 à Dakar, du 20 au 23 mai. Les Tunisiens devancent le Maroc et l’Algérie au classement des médailles. Seuls la Congolaise Marie Branser chez les moins de 78 kilos, et l’Égyptien Ahmed Abdelrahman chez les moins de 66 kilos, ont réussi à rompre l’hégémonie de ces trois nations sur la plus haute marche du podium. À noter, la belle deuxième place de l'Ivoirienne Salimata Fofana chez les moins de 52 kilos. C'est le meilleur résultat de sa carrière. À domicile, les Sénégalais sont eux parvenus à décrocher la médaille d'argent lors de l'épreuve par équipes.