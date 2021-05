Cyclisme: l’Allemagne n’ira pas aux Championnats d'Europe sur piste en Biélorussie

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération allemande de cyclisme a annoncé mercredi 26 mai le retrait de son équipe des Championnats d'Europe sur piste organisés fin juin en Biélorussie, de plus en plus isolé après le déroutement d'un avion de ligne. La fédération a « pris contact avec l'Union européenne de cyclisme (UEC) après les événements du week-end et a clairement indiqué que, dans ces circonstances, la participation de l'équipe nationale allemande de cyclisme sur piste aux Championnats d'Europe à Minsk (23-27 juin) n'était pas possible », indique-t-elle dans un communiqué. La fédération allemande demande « instamment une solution alternative », ajoute le communiqué. L'UEC doit décider jeudi si elle maintient ou non la compétition à Minsk. Mais elle n'a pas détaillé les options à sa disposition, alors que la crise sanitaire n'aide pas à trouver en urgence une solution de repli pour accueillir le plus grand rendez-vous des pistards européens avant les JO de Tokyo.