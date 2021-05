Cyclisme sur piste: les Championnats d'Europe prévus en Biélorussie annulés

L'Union européenne de cyclisme (UEC) a annulé ce jeudi 26 mai ses championnats d'Europe sur piste prévus du 23 au 27 juin en Biélorussie, alors que Minsk est en conflit diplomatique avec l'Union européenne et les Etats-Unis depuis le déroutement d'un avion de ligne. « À la lumière de la situation internationale actuelle », le conseil exécutif de l'UEC a renoncé à ce rendez-vous, le plus important pour les pistards européens avant les Jeux olympiques de Tokyo, et « travaille à une solution alternative » pour permettre aux coureurs de ses 50 fédérations de s'affronter cette année.