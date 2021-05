Ligue des champions: face à Chelsea, Manchester City rêve d'une consécration tant attendue

L'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling (au centre), à la lutte avec les joueurs de Chelsea N'Golo Kanté (à gauche) et Cesar Azpilicueta (à droite), le 8 mai 2021.

Vainqueur de la Premier League et de la League Cup, Manchester City peut réaliser un triplé historique samedi 29 mai en soulevant la Ligue des champions. Cette conquête récompenserait les investissements pharaoniques des Skyblues pour se hisser au sommet du football anglais et européen. Mais Chelsea, autre mastodonte richissime, a les moyens de gripper la machine mancunienne en finale.

Manchester City va-t-il devenir le premier club à remporter la Ligue des champions dès sa première finale depuis le Borussia Dortmund en 1997* ? C'est ce qu'espèrent les fans des Cityzens. Cette semaine pourrait se conclure en apothéose pour eux, car déjà, mercredi 26 mai, ils ont vu leur rival, Manchester United, s'incliner en finale de la Ligue Europa contre Villarreal (1-1, 11 tirs au but à 10).

« Nous vivons tous dans le sous-marin jaune », s'est esclaffé le musicien Liam Gallagher, chanteur de l'ancien groupe Oasis et fan inconditionnel de Manchester City, en reprenant les paroles de la chanson des Beatles Yellow Submarine (le club de Villarreal est surnommé « le sous-marin jaune », ndlr).

Mais au-delà de la rivalité 100% locale, les Skyblues rêvent avant tout de soulever la coupe aux grandes oreilles pour entériner leur suprématie et matérialiser la fortune investie pour rebâtir Manchester City et en faire un club redoutable.

L'armada des Cityzens façonnée par l'architecte Guardiola

Août 2008 : Manchester City, alors modeste club de milieu-bas de tableau de Premier League, sans ambition ni trophée depuis 1976, est racheté par le fonds d'investissement Abou Dhabi United Group, propriété de Mansour ben Zayed Al Nahyane, membre de la famille royale de l'émirat. Passé sous pavillon étranger, Man City change alors de dimension. Le nouveau propriétaire va investir plus de 2 milliards d'euros rien que dans les transferts pour attirer les meilleurs joueurs (Kevin De Bruyne, Sergio Aguëro, Ederson, Riyad Mahrez, Ruben Dias...) et hisser le club parmi les plus importants d'Europe.

Au niveau national, dans un championnat très relevé, la méthode fonctionne : à partir de 2011, les trophées garnissent enfin les étagères. Manchester City glane 16 titres, dont cinq sacres de champion d'Angleterre. Au niveau européen, par contre, ça coince. En neuf participations à la Ligue des champions, de 2011 à 2020, les Skyblues n'obtiennent pour meilleur résultat qu'une demi-finale perdue en 2016.

Après Roberto Mancini et Manuel Pellegrini, Pep Guardiola est nommé au poste d'entraîneur, à partir de 2016. Le Catalan croit au projet City. Après une expérience mi-figue mi-raisin au Bayern Munich, celui qui gagna deux fois la Ligue des champions sur le banc du Barça (2009 et 2011) obtient les pleins pouvoirs et les moyens de construire une équipe à son image du côté de Manchester. Ce 29 mai, voilà le City version Guardiola en position de monter enfin sur le toit de l'Europe.

Chelsea a l'expérience et les moyens

Mais la tâche ne s'annonce pas aisée, car en face de City, se dresse Chelsea. Une sorte de précurseur du mastodonte cityzen. Car avant qu'Abou Dhabi relooke le club mancunien en 2008, le milliardaire russe Roman Abramovitch en a fait de même avec Chelsea en 2003. Avec des moyens colossaux fournis par leur richissime patron, les Blues se sont très vite retrouvés au sommet en Angleterre.

Au niveau européen, par contre, Chelsea aussi a un temps buté contre un plafond de verre. L'argent aide beaucoup, bien sûr, mais ne suffit pas à gagner. En 2008**, les Londoniens sont passés à un cheveu d'une première victoire en Ligue des champions. La C1 tombera dans leur escarcelle à leur seconde tentative, en 2012. Depuis, Chelsea a aussi remporté deux fois la Ligue Europa (2013 et 2019). Le club coaché par Thomas Tuchel depuis janvier dispose d'une solide expérience européenne.

Le milieu de terrain des Blues Mateo Kovacic (au premier plan) est le seul joueur de Chelsea et de Manchester City à avoir déjà remporté la Ligue des champions - trois fois avec le Real Madrid - avant la finale du 29 mai 2021. AP - Neil Hall

Plus récemment, Chelsea a également porté un coup symbolique et moral à Manchester City en s'imposant à l'Etihad Stadium en championnat et dans le temps additionnel, le 8 mai (2-1). Un revers sans conséquence au classement pour City, déjà champion. Mais cette victoire des Londoniens a pris une valeur importante car elle est intervenue juste après les demi-finales de la Ligue des champions. Un rappel à l'ordre sérieux pour Manchester City, qui rêve d'un triplé Premier League - League Cup - Ligue des champions inédit en Angleterre depuis celui réalisé en 1999 par Manchester United (Premier League - Coupe d'Angleterre - Ligue des champions).

* le BVB avait battu la Juventus 3-1 en finale. Depuis, tous les clubs qui disputaient leur première finale se sont incliné : Valence en 2000 face au Real Madrid, Leverkusen en 2002 face au Real Madrid, Monaco en 2004 face à Porto, ** Chelsea en 2008 face à Manchester United, Tottenham en 2019 face à Liverpool, Paris en 2020 face au Bayern Munich.

