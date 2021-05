Roland-Garros: Stefanos Tsitsipas, l’outsider numéro 1

Stefanos Tsitsipas va-t-il bousculer la hiérarchie pour cette nouvelle édition de Roland-Garros ? Le récent vainqueur de son premier Masters 1000 à Monte-Carlo est passé tout près de battre Nadal à Barcelone, puis Djokovic à Rome, lors de la tournée sur terre battue. Le Grec de 22 ans, numéro 5 mondial, qui est le joueur le plus régulier depuis le début de la saison, fait figure de favori.

Dans la partie de tableau de Tsitsipas, Daniil Medvedev (numéro 2 mondial) et Dominic Thiem (numéro 4 mondial) sont les deux principales têtes de série. Mais le Russe, allergique à l'ocre, n'a pas remporté le moindre match en quatre participations à Roland-Garros jusque-là. Et l'Autrichien, double finaliste sur la terre battue parisienne (2018 et 2019), est à la recherche de sa meilleure forme, en particulier mentale. Le joueur grec, né à Athènes d'une mère elle-même grande pratiquante de la petite balle jaune, a donc la possibilité de bousculer la hiérarchie.

2018, l’année de la révélation

C’est à Paris que Tsitsipas a obtenu son meilleur résultat avec une demi-finale face à Novak Djokovic en 2020. En 2019, il s’était incliné en huitièmes de finale contre Stan Wawrinka. Il avait été battu au 2e tour en 2018 par Dominic Thiem. Une année 2018 qui aura pourtant été l’année de la révélation pour lui. Au tournoi de Barcelone, il s’était frayé un chemin jusqu’en finale en s’offrant à l’époque une victoire de prestige face à Dominic Thiem (7e joueur mondial), mais devait s’incliner contre Rafael Nadal. Paris reste pour l’instant le seul Majeur où Tsitsipas a réussi à se hisser deux années de suite en deuxième semaine.

Stefanos Tsitsipas, premier Grec à entrer dans le classement des 100 meilleurs joueurs du monde en 2017, arrive du côté de la porte d’Auteuil avec des arguments. Il a participé à trois Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid, Rome), un ATP 500 (Barcelone) et un 250 pour finir (Lyon). Le bilan est positif avec deux titres, dont son Masters 1000 à Monte-Carlo et à Lyon la semaine dernière. Sans compter la finale à Barcelone avec une balle de match contre Nadal, tout comme en quarts à Madrid face à Djokovic.

Le voilà qui rivalise désormais avec les deux monstres du circuit, de quoi prendre confiance. Surtout, il aime la terre battue, c’est même la surface qu’il préfère. « Je vais y aller le plus tôt possible, commencer à m'entraîner et être dans ma meilleure forme pour le Grand Chelem parisien. Un tournoi que j'adore et que j'aime. J'espère que quelque chose de positif arrivera là-bas », a commenté Tsitsipas après sa victoire à Lyon où il a décroché le septième titre de sa carrière.

Théoriquement, Stefanos Tsitsipas devrait affronter Daniil Medvedev en quarts de finale. Mais en attendant, il débutera son tournoi dimanche 30 mai face au Français Jérémy Chardy.

