Football: le Néerlandais Peter Bosz est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

L'entraîneur néerlandais Peter Bosz, ici le 6 mars 2021. AP - Martin Meissner

L'Olympique lyonnais tient son nouvel entraîneur. Après une saison 2020-2021 décevante et terminée à la 4e place synonyme de non-participation à la prochaine Ligue des champions, Rudi Garcia a quitté le poste de coach avec fracas. Le club rhodanien annonce, samedi 29 mai, la nomination de Peter Bosz aux commandes des Gones. Le technicien néerlandais, âgé de 57 ans, s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'en juin 2023. Il est le 30e entraîneur de l'histoire de l'OL et le troisième à ne pas être de nationalité française, après le Serbe Vladimir Kovacevic au début des années 1980 et le Brésilien Sylvinho, resté seulement quelques mois en 2019. Capable de s'exprimer en français – il a joué pendant trois ans à Toulon entre 1988 et 1991 – , Peter Bosz a notamment entraîné l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen.