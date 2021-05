Tour d'Italie: Caruso remporte la 20e et avant-dernière étape, Bernal reste en rose

Le cycliste italien Damiano Caruso, vainqueur de la 20e étape du Giro, le 29 mai 2021. REUTERS - JENNIFER LORENZINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) s'est adjugé la 20e étape du Giro 2021, samedi 29 mai, entre Verbania et Alpe Motta (164 kilomètres). Le grimpeur a repris 24 secondes au deuxième de l'étape, Egan Bernal (Ineos). Mais le Colombien, bien que bousculé, n'a pas craqué. Il conserve la tête au classement général avec 1'59 d'avance sur Damiano Caruso avant la 21e et ultime étape dimanche, un contre-la-montre de 30 kilomètres entre Senago et Milan. S'il ne connaît pas de défaillance, Egan Bernal remportera le Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière, deux ans après le Tour de France.