Tennis: Naomi Osaka menacée d'exclusion du tournoi de Roland-Garros

La tenniswoman japonaise Naomi Osaka, le 30 mai 2021 à Paris lors du tournoi de Roland-Garros. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La tenniswoman Naomi Osaka a été condamnée à une amende de 15 000 dollars, dimanche 30 mai, par les organisateurs du tournoi de Roland-Garros. La Japonaise, n°2 mondiale et forte de quatre victoires dans les tournois du Grand Chelem (deux à l'Open d'Australie, deux à l'US Open), a été sanctionnée pour avoir refusé de se présenter en conférence de presse, après avoir battu la Roumaine Patricia Maria Tig lors de son entrée en lice (6-4, 7-6 [4]). Naomi Osaka avait expliqué plus tôt dans la semaine qu'elle ne participerait à aucune conférence de presse du tournoi parisien pour préserver « sa santé mentale ». Une décision qui pourrait donc lui valoir une exclusion. D'après les organisateurs, participer aux conférences de presse fait partie des « obligations contractuelles » des joueurs et joueuses envers les médias. « Nous avons prévenu Naomi Osaka que si elle continuait à refuser ses obligations médiatiques durant le tournoi, elle s'exposait à des sanctions plus dures, y compris une exclusion du tournoi », ont-ils indiqué dans un communiqué.