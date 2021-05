Foot: la Copa America 2021 sans pays hôte à 14 jours du coup d'envoi

Qui pour organiser la Copa America de football dans deux semaines ? Alors que son coup d’envoi approche à grand pas, les deux pays co-organisateurs ont annoncé leur retrait : la Colombie il y a 10 jours en raison des troubles sociaux dans le pays et l’Argentine ce lundi 31 mai à cause du rebond de la crise sanitaire. Un doute plane sur la tenue de l’événement, mais la Confédération sud américaine de foot reste confiante.

Trouver un pays organisateur à la dernière minute est déjà un casse-tête. Alors, si on ajoute à cela la crise sanitaire, cela peut sembler mission impossible.

Et pourtant, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) assure avoir des solutions de repli pour accueillir cette Copa America (13 juin-10 juillet), déjà repoussée de 2020 à 2021.

Parmi les options envisagées, il y a le Chili où plus de la moitié de la population a déjà reçu une dose de vaccin contre le covid-19. L’Équateur, futur organisateur en 2024 et le Venezuela, sont aussi évoqués. Mais là-bas, la campagne de vaccination avance moins vite.

L’hypothèse nord-américaine

Une autre piste, plus originale revient aussi avec insistance : les États-Unis qui avaient accueilli l’édition en 2016. La crise sanitaire y est sous contrôle grâce au vaccin et les infrastructures ne manquent pas. Le public est même revenu en masse dans les stades avant que le pays n’accueille en juillet la Gold Cup, compétition qui réunie les meilleures équipes nationales d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Mais l’hypothèse d’une annulation n’est pas à écarter non plus. Des joueurs ont faire part de leur vive opposition à la tenue de cette Copa America qui doit rassembler 10 sélections. Parmi eux, deux têtes d’affiche : les Uruguayens Luis Suarez et Edinson Cavani. L’attaquant de Manchester United dénonce « une terrible irresponsabilité ».

