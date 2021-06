Football: les joueuses du PSG championnes de France pour la première fois

Les joueuses du PSG, à Lyon, le 30 mai 2021. PSG via Getty Images - Aurelien Meunier - PSG

Les féminines du Paris Saint-Germain ont été sacrées championnes de France, ce vendredi 4 juin, à l’issue de leur match de la 22e et dernière journée de Division 1, remporté face à Dijon (3-0). C’est la première fois que les Parisiennes sont titrées. Elles devancent l’Olympique lyonnais d’un point grâce à leur victoire face aux lyonnaises à l’aller et leur match nul au retour. Le PSG met ainsi fin à la mainmise de l’OL qui avait été titré lors des quatorze saisons précédentes. Le Havre et Issy sont relégués en deuxième division.