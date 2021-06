Euro 2020 : Italie, Espagne, Allemagne, des géants en reconstruction

À moins d'une semaine du début de l’Euro 2020 de football (11 juin-11 juillet), RFI s’intéresse à trois géants européens en reconstruction après de récents échecs : l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Si elles ne semblent pas aussi fortes qu’avant, ces sélections comptent bien aller loin. Et elles en ont les moyens.

Après avoir passé en revue les favoris pour l’Euro 2020 (11 juin-11 juillet), la France, l’Angleterre, la Belgique et le Portugal, RFI détaille les forces et les faiblesses de l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. De grandes sélections en pleine mutation, mais dont il faudra grandement se méfier. Comme toujours.

L’Allemagne veut oublier le fiasco russe

Quadruple championne du monde, l’équipe d’Allemagne est historiquement placée d’office dans les équipes prétendantes au titre. Sa victoire au Mondial 2014 et sa demi-finale à l’Euro 2016 pourraient faire perpétrer la tradition, sauf que la « Mannschaft » reste traumatisée par sa piteuse élimination dès le premier tour de la Coupe du monde 2018 en Russie, une première depuis 1932.

Les Allemands sonnés après leur défaite face au Mexique (1-0), le 17 juin 2018. REUTERS/Christian Hartmann

Une révolution était attendue. Elle n’a pas eu lieu. Le sélectionneur depuis 2006, Joachim Löw, dont le football de possession, souvent ronronnant, agace en Allemagne, est toujours en place. Il sera remplacé après l’Euro 2021 par Hansi Flick son ancien assistant et ex-entraîneur du Bayern Munich.

Joachim Löw a bien tenté d’insuffler un vent de renouveau en n’appelant plus les anciens Mats Hummels (Dortmund) et Thomas Müller (Bayern Munich), mais il est revenu sur sa décision.

Cette sélection ne manque donc pas d’expérience avec l’apport également des irréductibles Manuel Neuer (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid) et İlkay Gündoğan (Manchester City). Mais, aussi de plus jeunes joueurs très talentueux qui évoluent dans les plus grands clubs comme le Bayern Munich : Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Ces deux derniers viennent muscler encore davantage un milieu de terrain qui peut être considéré comme le plus dense d’Europe.

Offensivement, si Timo Werner (Chelsea) fait davantage parler de lui pour ses occasions ratées que ses exploits, les performances de son coéquipier Kai Havertz ont de quoi rassurer. Avec le défenseur Antonio Rüdiger, ils viennent de remporter la Ligue des champions et aborderont donc cet Euro avec confiance. C’est ce dont l’Allemagne aura bien besoin avant d’affronter la France, le Portugal et la Hongrie en poule, et après deux défaites très inquiétantes en Espagne, en novembre (6-0) et face à la Macédoine du Nord, le 31 mars (1-2).

Une nouvelle Espagne, encore un peu juste

L’Espagne peine à tourner la page de sa génération dorée sacrée à la Coupe du monde 2010 et aux championnats d’Europe 2008 et 2012. Depuis, la « Roja » n’est pas sortie des poules au Mondial 2014 et n’a pas réussi à dépasser les 8e de finale à l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

Sous la houlette de Luis Enrique, la sélection se reconstruit avec l’arrivée d’une nouvelle génération sans grande star et sans joueur du Real Madrid pour la première fois de son histoire, à cause de l’absence de Sergio Ramos, plombé par les blessures. L’ancien international espoir français Aymeric Laporte (Manchester City) doit venir combler le manque d’expérience d’une défense espagnole en manque de repère.

Mais Laporte n’a pas le vécu d’un Sergio Busquets (FC Barcelone) qui encadrera au milieu de terrain son jeune coéquipier Pedri, épaulé de Koke (Atlético de Madrid), Thiago Alcantara (Liverpool) ou encore Rodri (Manchester City). Devant, c’est Alvaro Morata (Juventus) qui guidera ses coéquipiers encore peu connus Dani Olmo (Leipzig) et Ferran Torres (Manchester City).

Cette équipe d’Espagne ne manque pas de talent, mais rassemble davantage à un laboratoire pour la Coupe du monde 2022, voire l’Euro 2024, qu’une sélection prête à soulever un trophée dès cette année. Sortir d’un groupe où figure la Suède (sans Zlatan Ibrahimovic), la Slovaquie et la Pologne de Robert Lewandowski, semble cependant largement à sa portée. Alors, pourquoi pas envisager un beau parcours sur lequel la « Roja » pourra capitaliser ensuite.

L’Italie et son vent de fraîcheur

Le choc de l’automne 2017 semble désormais digéré. Après sa non-qualification pour la Coupe du monde 2018, l’Italie a fait sa petite révolution en évinçant son sélectionneur Gian Piero Ventura et le président de sa Fédération Carlo Tavecchio. Roberto Mancini, ancien entraîneur de Manchester City a pris les rênes et semble avoir réussi son chantier de reconstruction.

En trois ans, Mancini a fait débuter 33 nouveaux joueurs. Cette large ouverture lui a permis de faire un choix éclairé en vue de cet Euro, sans compromettre les performances d’une sélection qui reste sur 26 matches sans défaite.

En bon capitaine, le défenseur Leonardo Bonucci est là pour encadrer une équipe qui manque encore de repère, mais pas de talents, comme l’Espagne. Les noms de Nicolo Barella (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Moise Kean (PSG) devraient résonner plusieurs fois cet été. Sans oublier les plus expérimentés Marco Verratti (PSG) et le buteur Ciro Immobile, auteur de 25 buts cette saison avec la Lazio, et en concurrence avec Andrea Belotti (Torino).

Si l’Italie s’extirpe d’un groupe assez relevé composé de la Turquie, du Pays de Galles et de la Suisse, elle pourrait être l’une des bonnes surprises de cet Euro 2021. Pour y parvenir, elle pourra compter sur le soutien de ses supporters lors de la phase de poules puisqu’elle jouera ses trois matches à Rome.

