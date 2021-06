Euro Espoirs de football : l'Allemagne sacrée pour la troisième fois

L'Allemagne a remporté dimanche l'Euro Espoirs de football pour la troisième fois en battant le Portugal 1-0 en finale à Ljubljana (Slovénie). Les Allemands, qui s'étaient déjà imposés dans l'épreuve en 2009 et 2017, l'ont emporté grâce à un but de Lukas Nmecha à la 48e minute. En 2019, lors de la précédente édition, ils avaient été battus en finale par l'Espagne. Le Portugal de son côté attend toujours un premier titre à l'Euro-Espoirs et a désormais perdu trois finales, en 1994, 2015 et 2021.