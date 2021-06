Les youtubeurs Jake et Logan Paul, trublions des sports de combat

Logan Paul a affronté la légende de la boxe anglaise Floyd Mayweather, 44 ans et retraité, lors d’un terne mais très lucratif combat d’exhibition, dimanche 6 juin 2021 à Miami. À la clé pour lui, environ 20 millions de dollars. Le youtubeur américain et son petit frère Jake Paul, qui se sont spécialisés dans le fait de défier des stars, suscitent des réactions très contrastées dans le monde des sports de combat.

Quelque part en région parisienne, des dizaines de boxeurs amateurs suent à grosses gouttes, dans un relatif anonymat. Leur objectif durant ce Tournoi européen de qualification olympique : décrocher une place aux Jeux de Tokyo. Certain(e)s ont carrément mis leur carrière professionnelle entre parenthèses pour réaliser le rêve de tout sportif : disputer les JO. Et ce malgré les nombreuses incertitudes qui entourent encore l’organisation de cet événement et le faible bénéfice (financier) qu’ils en retireront.

Au même moment ou presque, à Miami, Floyd Mayweather, légende de la boxe anglaise, affronte Logan Paul, dans une salle de 64 000 places et devant des millions de téléspectateurs. Logan Paul n’est ni un amateur, ni un professionnel. Cet Américain de 26 ans est youtubeur. La spécialité de celui qui compte plus de 60 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux ? Créer la polémique et défier des stars en tout genre.

Après avoir perdu un premier combat face au rappeur britannique KSI en novembre 2019, Logan Paul a livré une piètre exhibition face à Mayweather. Mais il a tenu jusqu’au bout des huit rounds en se jetant régulièrement dans ses bras (« clincher »).

Face à Floyd Mayweather, Logan Paul a beaucoup «clinché» pour tenir huit rounds. AP - Lynne Sladky

Des combats qui font polémiques…

Mayweather était certes retraité, vieillissant (44 ans), visiblement pas suffisamment entraîné et handicapé par des règles visant à réduire l’écart (abyssal) de niveau entre les deux hommes. L’homme aux 50 victoires et 0 défaite chez les pros ne devait en effet pas peser plus de 72,5 kilos au moment de la pesée contre 86 kilos pour son adversaire.

De nombreux champion(ne)s se sont toutefois ému(e)s de l’image du sport de haut niveau renvoyée par ce combat, disponible en paiement à la séance (pay per view) contre 49,99 dollars. Le Mexicain Canelo Alvarez, actuelle référence de la boxe anglaise et ex-rival de Mayweather, a laissé transparaître son exaspération. « Ce combat n'a aucun intérêt, sinon de générer de l'argent, c'est stupide, a-t-il lâché. On donne des licences à des gens qui ne sont pas des boxeurs. Ce n'est pas du foot, ces gars peuvent se faire tuer ».

D’autres, à l’instar de l’ex-reine des rings Cecilia Brækhus, tentent de dédramatiser : « Bon ou mauvais pour le sport ? Cela ouvre la porte à une nouvelle génération de tik-tokers et de youtubeurs qui vont tomber amoureux de la boxe… Ou suis-je complètement à côté de la plaque ? » En fin de soirée, la Norvégienne a persisté, malgré ce qu'elle a vu en Floride : « Pensez à tous les enfants qui vont chercher une salle de boxe maintenant à cause de Logan Paul et qui vont découvrir ce qu'il faut pour être un vrai boxeur ! »

...et réfléchir

Bons ou mauvais pour la boxe et les arts martiaux mixtes (MMA), les frères Paul semblent être là pour durer. Si Logan peine à convaincre en tant que pugiliste, son cadet commence à se tailler une certaine réputation. Après avoir étalé un autre influenceur (AnEsonGib) et l’ancien basketteur NBA Nate Robinson, Jake Paul est monté d’un cran en mettant KO technique Ben Askren, en avril dernier. Ce dernier a pourtant été lutteur de haut niveau et champion du monde de MMA au Bellator et au ONE FC, deux des meilleures organisations en la matière. Et, en août prochain, celui qui est aussi acteur et musicien s’attaquera à Tyron Woodley.

Jake Paul lors de sa victoire face au combattant de MMA Ben Askren. Getty Images via AFP - AL BELLO

Celui-ci n’est ni plus ni moins qu’un ancien champion du monde à l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la ligue numéro une de MMA. Jake Paul adore d’ailleurs s’en prendre au sulfureux patron de l’UFC, Dana White, réputé pour être très dur en affaires. L’influenceur a récemment frappé sous la ceinture, au niveau des bourses. « Avec mon troisième combat, j’ai gagné plus en salaire total que n’importe quel combattant de l’histoire de l’UFC, a lâché Jake Paul, après son succès contre Ben Askren. Il est peut-être temps de payer leur juste part à vos combattants ? Pas étonnant qu’ils veuillent tous se lancer dans la boxe ».

Une attaque qui fait écho à la récente remarque du Camerounais Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de l’UFC : « C'est fou de penser que Logan Paul vient de gagner 20 millions de dollars grâce à une exhibition de boxe. Que faisons-nous de mal ? »

D’autres préfèrent ne pas se poser ce genre de questions. Ils tentent de décrocher un match très rémunérateur face aux deux trublions des sports de combats. Quant aux organisateurs, d'abord réticents, ils se montrent désormais plus réceptifs. Le 2 juin, la WBC, la plus prestigieuse fédération de boxe pro, a demandé à ses fans ce qu'ils pensent des célébrités qui boxent. Sur le photomontage accompagnant un tweet, on pouvait voir les frères Paul, la superstar du MMA Conor McGregor ou l'ex-basketteur NBA Shaquille O'Neal...

