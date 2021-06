Taekwondo: les résultats des Championnats d’Afrique 2021

Le taekwondoïste Issoufou Alfaga Abdoulrazak, le 20 août 2016, aux Jeux de Rio. © REUTERS/Issei Kato

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Championnats d’Afrique de taekwondo se sent déroulés les 5 et 6 juin 2021 à Dakar. La Tunisie a fini première au classement des nations, avec quatre sacres, même si le Maroc (2e, 13 médailles dont 3 en or), l’Égypte (3e avec 14 médailles dont 3 dorées) et la Côte d’Ivoire (4e, 11 médailles, 3 en or) ont obtenu davantage de podiums. À noter les titres de l’Ivoirien Checik Sallah Cissé (-87kg), du Nigérien Abdoulrazak Issoufou Alfaga (+87kg), des Ivoiriennes Ruth Gbagbi (-67kg) et Aminata Charlène (+73 kg), de la Gabonaise Urgence Mouage (-73 kg) et de la Nigérienne Tekiath Ben Yessouf (-57kg).