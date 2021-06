Euro 2021: les Bleus efficaces face à la Bulgarie et 5000 spectateurs en joie

La France a joué son dernier match amical face à la Bulgarie devant 5 000 spectateurs ce mardi 8 juin au Stade de France avant le début de l’Euro. Les Bleus se sont imposés 3-0 avec un but signé Antoine Griezmann en première période et un doublé d'Olivier Giroud en seconde.

De notre envoyé spécial au Stade de France,

Le Stade de France avec 5 000 spectateurs, c’est un peu comme le métro parisien au petit matin : on s'y sent assez seul. Mais ceux qui avaient la chance d’assister à la rencontre s’en souviendront. Et cela leur a visiblement fait beaucoup de bien.

À l'image de ces deux jeunes supporters de l’AS Nancy-Lorraine, venus de l’Est de la France grâce à une invitation. « C’est mon premier match au Stade de France », raconte l’un d’eux, la vingtaine, visage masqué, dont on devine le sourire et qui espère « en profiter ».

Le copain, lui, a hâte de revivre les matches où l’on « peut faire » la ola, mouvement de foule, semblable à la houle, qui se manifeste principalement dans les enceintes sportives. Il a fallu tout de même montrer pattes blanches en prouvant ne pas être infecté par le Covid-19 pour obtenir le fameux sésame et voir évoluer Karim Benzema en chair et en os pour sa deuxième titularisation depuis son retour si médiatisé.

Le retour des soirées joyeuses

Il faut dire que depuis novembre 2019 et la rencontre France-Moldavie, une éternité, le Stade de France sonne creux. Seules 1 000 personnes avaient pu assister au match amical entre les Bleus et l’Ukraine en octobre 2020 où les hommes de Didier Deschamps s’étaient fendus d’un 7-1 avec notamment une magnifique frappe enroulée d’Olivier Giroud, sur le banc ce soir. À l’applaudimètre, au moment où le speaker annonce la composition des Bleus, N'Golo Kanté et Karim Benzema ont la cote.

Face à une Bulgarie non qualifiée pour l’Euro, et qui n’a jamais dépassé la phase de poules d’une phase finale de grande compétition depuis une demi-finale au Mondial 1994, les Bleus ne devaient pas, en toute logique, forcer leur talent pour ce dernier test avant de débuter leur Euro face à l’Allemagne, le mardi 15 juin à Munich.

Mais il a fallu que les spectateurs du jour patientent un peu avant d'assister au premier but tricolore. À la 11e minute, servi par Kylian Mbappé, Karim Benzema contrôle du droit et enchaîne une frappe croisée du gauche, un peu écrasée, qui finit à droite du but. Une minute plus tard, sur une passe de Griezmann, Mbappé manque son contrôle, mais frappe tout de même du droit à ras de terre et le gardien Naumov se détend sur sa gauche. À la 19e minute, Benzema reprend du gauche un ballon de Paul Pogba qui s'envole au-dessus du but.

Giroud, doublure brillante de Benzema

Finalement, Antoine Griezmann ouvre le score d’une formidable bicyclette saluée comme il se doit (29e). Ombre au tableau après ce moment de communion, la sortie de Karim Benzema sur blessure (40e), remplacé par Giroud. En seconde période, la France domine toujours, à l’image de cette frappe enroulée de Mbappé après avoir mis sous pression la défense bulgare (48e).

Le doublé viendra d'Olivier Giroud à la 84e minute qui surgit au premier poteau devant Valentin Antov et marque du pied droit, après un centre de Benjamin Pavard. Le joueur de Chelsea qui vient de gagner la Ligue des champions s'offre un doublé avec un tir à ras-de-terre (90e). Avec 46 buts en Équipe de France, il n'est plus qu'à cinq réalisations du record de Thierry Henry.

Entre le Pays de Galles réduit à 10 très rapidement et l'équipe de Bulgarie qui n’a pas existé à Saint-Denis – aucun tir en première période –, la France n’aura pas eu à faire face à des adversaires coriaces pour sa préparation.

Mais à la nuit tombée, ce public chanceux est reparti heureux d’avoir enfin retrouvé les gradins, et d'avoir vu un match remporté avec la manière. « Un peu de supporters a certainement stimulé les joueurs », avoue le coach Didier Deschamps.

