Handball: Camerounaises et Congolaises débutent fort à la CAN 2021

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Camerounaises ont bien débuté la Coupe d’Afrique des nations féminine de handball (CAN 2021), ce 8 juin 2021 à Yaoundé, en battant les Kényanes 40-16. Un peu plus tôt, toujours dans le groupe B de la CAN 2021, les Congolaises de RDC ont dominé les Nigérianes 35-16.