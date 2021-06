Handball: Congo-B, Sénégal et Tunisie gagnent à la CAN féminine

Les équipes du Congo-Brazzaville, du Sénégal et de la Tunisie se sont imposées durant la troisième journée de la Coupe d’Afrique des nations féminine de handball, ce 11 juin 2021 à Yaoundé. Dans le groupe A, les Tunisiennes ont écrasé les Malgaches 44-16, tandis que les Sénégalaises ont battu les Guinéennes 32-20. Dans le groupe C, les Congolaises ont vaincu les Cap-Verdiennes 34-23. Suite et fin de la phase de groupes les 12 et 13 juin, avant des quarts de finale prévus le 15 juin.