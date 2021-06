Jeux de Tokyo: 18.000 membres de l'organisation seront vaccinés

Environ 18.000 membres de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, dont des arbitres et des bénévoles, vont être vaccinés contre le Covid-19 à partir de la semaine prochaine, ont annoncé les organisateurs ce 11 juin 2021. A six semaines du début des JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021, la vaccination concernera ceux qui « sont en interaction proche et fréquente avec les athlète » a déclaré la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto.