Euro 2021: après son malaise, Christian Eriksen désigné joueur du match Danemark-Finlande

Le Danois Christian Eriksen, le 12 juin 2021. AP - Wolfgang Rattay

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'UEFA a décidé de désigner Christian Eriksen joueur du match Danemark-Finlande (0-1), disputé à Copenhague samedi 12 juin. Le milieu de terrain a été victime d'une malaise cardiaque peu avant la pause. Longuement pris en charge par les secours, qui ont dû lui prodiguer un massage cardiaque, il a pu être réanimé et transporté à l'hôpital, « éveillé » et dans un état « stable ». Reprenant les mots de son président Aleksander Ceferin, l'UEFA a indiqué sur les réseaux sociaux : « Le football est un sport superbe et Christian y joue superbement. » Avec ce titre honorifique d'homme du match, l'instance européenne souhaite une «rapide guérison» au Danois, âgé de 29 ans.