Euro 2021: le pays de Galles et la Suisse se séparent sur un nul

Les Gallois Joe Allen (à gauche) et Gareth Bale (à droite) entourent le Suisse Breel Embolo, le 12 juin 2021 à Bakou, en Azerbaïdjan. AP - Ozan Kose

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après l'entrée en fanfare de l'Italie face à la Turquie (3-0) vendredi lors du match d'ouverture de l'Euro 2021, la deuxième rencontre du groupe A a vu le pays de Galles et la Suisse se neutraliser (1-1). À Bakou, en Azerbaïdjan, la Nati a dominé le premier acte et concrétisé cela après la pause avec l'ouverture du score signée Breel Embolo de la tête (49e). Mais les Dragons gallois ont égalisé grâce à une autre tête victorieuse, cette fois l'oeuvre du grand attaquant Kieffer Moore (74e), lequel culmine à 1,96m. L'Italie est seule en tête (3 points) devant le pays de Galles (1 point) et la Suisse (1 point), tandis que la Turquie est dernière du groupe A (0 point) après cette première journée.