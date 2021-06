Euro 2021: les Diables rouges de Belgique éteignent la Russie

Donnée parmi les nations favorites de l'Euro 2021, la Belgique n'a pas manqué son entrée en lice samedi. À Saint-Pétersbourg, les Belges, bien que privés de plusieurs joueurs, ont dominé la Russie sans forcer (3-0). Romelu Lukaku et Thomas Meunier ont idéalement lancé les Diables rouges dans cet Euro.

Publicité Lire la suite

L'atmosphère était bien étrange à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, samedi 12 juin, pour le deuxième match du groupe B de l'Euro 2021, Belgique-Russie. L'heure n'était pas vraiment à la fête. Tout le monde avait en tête ces images terribles de l'autre rencontre du groupe B, Danemark-Finlande, longtemps interrompue après le malaise de Christian Eriksen. Les nouvelles rassurantes sont finalement arrivées, mais impossible d'occulter ces minutes d'angoisse.

Et puis, il y a eu ce moment, avant le coup d'envoi, où les joueurs belges et l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz ont mis un genou à terre, dans une posture popularisée par le mouvement Black Lives Matter et dénonçant le racisme et les discriminations. Comme prévu, leurs adversaires russes, eux, sont restés debout. Et le public de Saint-Pétersbourg a hué les hommes agenouillés.

Lukaku salue Eriksen

Cet accueil glacial n'a pas toutefois pas troublé la sélection belge. Troisièmes du dernier Mondial disputé en Russie, les hommes de Roberto Martinez sont arrivés dans cet Euro avec un statut d'équipe redoutable, capable d'aller chercher le titre. Et ils l'ont assumé d'entrée. Quand Andreï Semionov a raté son intervention dans la surface, Romelu Lukaku n'a pas manqué cette offrande d'ouvrir le score (10e).

Le meilleur joueur de la saison en Serie A a fêté son but en pensant très fort à son coéquipier de l'Inter Milan, Christian Eriksen. Romelu Lukaku s'est saisi d'une caméra pour lancer au Danois : « Chris, je t'aime ! »

🏆 #EURO2020 🇧🇪🇷🇺 #BELRUS

🗨️ Le message de Romelu Lukaku à Christian Eriksen après son but : "Chris, I love You" pic.twitter.com/ZmUr1nTc5q — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 12, 2021

Meunier super remplaçant

Privés de Kevin De Bruyne et Axel Witsel, blessés, et avec Eden Hazard sur le banc des remplaçants, les Diables rouges ne sont pas apparus démunis, même lorsque Timothy Castagne a dû sortir, après un gros choc tête contre tête avec le Russe Daler Kuzyaev. Le défenseur a été remplacé par Thomas Meunier... idéalement placé, sept minutes après, pour marquer sans opposition le but du 2-0 (34e).

Forte de cet avantage, la Belgique a pu passé une deuxième période sereine. Bien organisée face à une Russie sans solution, elle n'a pas tremblé dans un stade calmé par la tournure du match. Le coup de grâce est tombé dans les dernières minutes, avec une nouvelle fois le duo Meunier-Lukaku. Le premier s'est mué en passeur décisif pour le second, buteur dans son style en puissance (88e). L'attaquant belge continue d'améliorer ses statistiques : grâce à lui, le nouveau record de buts avec la Belgique est de 62 réalisations (en 94 capes).

Eden Hazard, pas épargné par les blessures depuis deux ans, a eu droit à 20 minutes de jeu pour retrouver des sensations. Peut-être sera-t-il davantage sollicité lors des prochains matches. En attendant, la Belgique prend un départ idéal dans cet Euro. Elle est en tête du groupe B avec 3 points, comme la Finlande, mais avec une meilleure différence de buts (+3 contre +1).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne