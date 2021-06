Roland-Garros: la paire française Herbert-Mahut s'offre un deuxième sacre en double

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, victorieux de Roland-Garros en double, le 12 juin 2021. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Victorieux pour la première fois des Internationaux de France en 2018, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté le tournoi parisien pour la deuxième fois, samedi 12 juin. Les Tricolores ont battu en finale les Kazakhs Alexandr Bublik et Andrey Golubev (4-6, 7-6 [1], 6-4). C'est le cinquième Grand Chelem de la paire française, après l'US Open 2015, Wimbledon 2016, Roland-Garros 2018 et l'Open d'Australie 2019.