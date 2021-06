Euro 2021: les Pays-Bas arrachent la victoire contre l'Ukraine

Georginio Wijnaldum (au centre) et ses coéquipiers néerlandais ont battu l'Ukraine à Amsterdam, dimanche 13 juin 2021. AP - Peter Dejong

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Entrée en lice compliquée pour les Pays-Bas dans cet Euro 2021. Dans la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, les Néerlandais ont dû batailler pour venir à bout de l'Ukraine, dimanche 13 juin, dans le groupe C. Les joueurs de Frank de Boer ont ouvert le score grâce à leur capitaine, Georginio Wijnaldum (52e). Wout Weghorst a inscrit le but du break peu après (59e). Mais les hommes du sélectionneur Andriy Shevchenko sont revenus à hauteur en l'espace de quatre minutes. Andriy Yarmolenko a réduit l'écart d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne (75e), et Roman Yaremchuk a égalisé de la tête (79e). Finalement, Denzel Dumfries, lui aussi de la tête, a redonné l'avantage aux Bataves (85e). Les Pays-Bas sont deuxièmes du groupe C avec 3 points, derrière l'Autriche, 3 points également, mais victorieuse plus tôt dimanche de la Macédoine du Nord (3-1).